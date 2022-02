Silvio Berlusconi e Marta Fascina, gli auguri di San Valentino con una torta romantica: «All'amore e all'Italia»

Petali di rose, torta a tema e brindisi. Uno scatto pieno di romanticismo quello postato sui social da Silvio Berlusconi per condividere con i fan i festeggiamenti per il giorno di San Valentino. «Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia!» scrive Berlusconi nel tweet. E l'amore del Cavaliere è tutto per la compagna Marta Fascina con la quale alza il calice di auguri davanti alla tavola decorata per l'occasione. In primo piano troneggia una torta a due piani, ricoperta di mandorle, cuori, macarons i dolci francesi adorati dalla Regina Maria Antonietta. Certamente non può mancare un classico del giorno degli innamorati: il cioccolato. In questo caso bianco, per far risaltare ancor di più il tripudio di rosso che piove anche dalle decorazioni che scendono dal soffitto.

Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia! pic.twitter.com/KxETg8vc7u — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 23:02

