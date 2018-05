Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Dopo cinque anni d’amore, sembra ormai finita la love story fra. A testimoniare l’addio le foto pubblicate da “Gente” che hanno sorpreso il ballerino trentaseienne e l’attrice e modella siciliana (27 anni) mentre discutono animatamente fuori di casa.Samuel, arrabbiatissimo, esce dall’abitazione in cui coabitavano con una valigia in mano, dopo un litigio udito anche dai vicini, mentre Tania cerca di parlargli.Samuel raggiunto dalla rivista non ha proferito parola, ma secondo le indagini svolte la crisi sarebbe scaturita dalle nozze: lei infatti vorrebbe sposarsi, mentre Peron sarebbe di tutt’altro avviso…