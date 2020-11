Samuel Peron sconfigge il covid e sposa la fidanzata Tania Bambaci: «Quest’estate in Sicilia»

Samuel Peron pronto a sposare la fidanzata Tania Bambaci. Superato l’incubo covid, che l’ha costretto a non partecipare a “Ballando con le stelle”.

Il matrimonio di Samuel Peron e Tania Bambaci, pandemia permettendo, dovrebbe celebrarsi quest’estate: “Si – ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” – Pandemia permettendo, l’idea è di sposarci d’estate in Sicilia, la sua terra. Da qui a giugno del 2021, vedremo cosa succederà. Io comunque lo ribadisco: non faccio più progetti. Quest’ultimo anno mi ha insegnato ad adattarmi a quello che viene”.

Rinunciare a “Ballando con le stelle” per lui non è stato facile: “L’aspettavo da mesi. E quando a fine agosto ho scoperto di essere positivo al covid – 19, non pensavo che mi ci sarebbe voluto tanto tempo per rimettermi in pista. All’inizio ho avvertito un forte senso di colpa nei confronti di Milly Carlucci e dell’intera squadra del programma. Poi, archiviata la rabbia, ho cercato di vedere il lato positivo: quando mai mi capiterà di guardare il programma in tv e non da ballerino-concorrente? Devo dire che si cambia decisamente punto di vista”.

