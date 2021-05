Samantha De Grenet con le stampelle sul social. Il commento di Caterina Balivo: «Non vorrei metterti in difficoltà...»

di Danilo Barbagallo

Samantha De Grenet con le stampelle sul social e Caterina Balivo commenta con una battuta. Samantha De Grenet, dopo la sua avventura la Grande Fratello Vip, stupisce i social e preoccupa presentandosi sul social con le stampelle: “Una situazione che per ora un intervento non potrebbe risolvere”.

Samantha De Grenet con le stampelle. Il commento di Caterina Balivo

Samantha De Grenet si presenta in un post da Instagram con le stampelle e spiega ai follower preoccupati il motivo: “...è ufficiale! – ha scritto l’ex gieffina in salsa vip sul social - Dopo visita specialistica dal @dottor_stefano_lovati , risonanza magnetica e ancora visita , il responso è: lesione al menisco, all' osso, al legamento collaterale ed edema...situazione che al momento un intervento non risolverebbe , quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia... ma come sempre VA TUTTO BENE!!!! #daldottore #maimollare #semprecolsorriso #pensieropositivo #samanthadegrenet”.

Nuimerosi i commenti dei fan di Samantha De Grenet, che le hanno augurato una pronta guarigione. Diversi gli interventi da parte degli amici vip, compresa Caterina Balivo con cui Samantha pratica sport: “Samiiiii – ha scritto la conduttrice - ora con una mese in più non vorrei poi metterti in difficoltà. Forza Sami!!!”. Veloce la risposta della De Grenet: “Allenati che poi arrivo!!!”

