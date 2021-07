Samantha De Grenet contro Antonella Elia, furia social: «La "signora" ancora parla. Per me è il nulla»

Samantha De Grenet contro Antonella Elia. Samantha De Grenet e Antonella Elia durante il Grande Fratello Vip 2021 hanno avuto un brusco litigio e ultimamente l’opinionista del reality è tornata sull’argomento in un’intervista nella trasmissione “Belve”, sottolineando di non essersi pentita della sua parole.

Samantha De Grenet e la risposta ad Antonella Elia

Samantha De Grenet dal canto suo non ha atteso troppo per rispondere ad Antonella Elia attraverso il suo account social: “Penso che la “signora” che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista - ha fatto sapere - non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto oltre che una cattiveria immotivata. Parla di bodyshaming con una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono ogni giorno. Per ciò che riguarda me nello specifico non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la “signora” è il nulla”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 15:12

