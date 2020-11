Samantha De Grenet compie 50 anni, la festa a sorpresa social: «Giorno che non dimenticherò per tanti motivi»

Samantha De Grenet compie cinquant’anni e per l’occasione festeggia a casa assieme alla sua famiglia e sui social con i follower. Samantha De Grenet ha condiviso un post davanti alla sua torta, pronta a spegnere le candeline: “Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare”.

Samantha De Grenet nel post su Instagram ha raccontato i festeggiamenti a sorpresa da parte del marito Luca Barbato e del figlio Brando: “Non è una foto glamour né tantomeno una foto di quelle su cui soffermarsi e magari esclamare wow! - ha scritto nella didascalia - ma è una foto che rappresenta molto bene me e la mia famiglia con la nostra "semplicità". Alle 00:00, io praticamente ero già a letto, Luca e Brando mi hanno chiamata e...SORPRESAAAA... erano così meravigliosamente teneri nell' essere riusciti ad organizzarmi palloncini e torta senza farsi accorgere che mi hanno davvero tanto commossa!!! Un compleanno che ricorderò per tanti motivi che non sto qui a spiegare , ma soprattutto lo ricorderò per l' amore che mi hanno trasmesso mio marito e mio figlio e con loro i miei genitori che seppur distanti sono riusciti a toccarmi il cuore”.

Naturalmente sono piovuti nella bacheca gli auguri da parte di amici vip e follower, che lei ha prontamente ringraziato con un altro post in cui scrive: “Non esistono parole sufficienti per ringraziarvi dell' affetto meraviglioso che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno. Siete stati capaci di farmi vivere emozioni bellissime e mi avete inondato di messaggi che sentivo venire dal vostro cuore. Sapere che mi volete bene e che mi apprezzate è uno dei regali più belli che potessi ricevere e questo perché non mi piace mai dare nulla per scontato. Siete nel mio cuore”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 21:51

