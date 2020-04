di Emiliana Costa

Salvo Veneziano , sospetto sulla vittoria di Paola Di Benedetto al Gf Vip : «Non si può vincere così, inconcepibile». L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha riservato parole al vetriolo per la vincitrice dell'edizione numero 4.

Subito dopo la finale, Salvo Veneziano in un post su Instagram ha scritto: «Per come la vedo io, quando c'è un reality bisogna votare alla vecchia maniera ... Lì si capisce realmente il vincitore.... ( No votazioni su i social. .. )».

Non tutti i fan di Salvo Veneziano però sono d'accordo con lui. Tra gli utenti c'è chi replica: «È incredibile come troviate ogni modo per screditare una persona... Paola ha vinto perché è stata l’unica rispettosa, educata, divertente, sempre solare e si è SEMPRE messa in gioco». Replicherà Paola Di Benedetto? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 15:46

