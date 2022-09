Salvo Veneziano, incendio distrugge la pizzeria: «Un giorno da dimenticare». Cosa è successo

di Angela Casano

Salvo Veneziano si è trovato costretto a chiudere la sua pizzeria per colpa di un incendio. Nella notte di lunedì 12 settembre il suo locale di Cesano Maderno (Monza-Brianza) è andato a fuoco. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini. Fortunatamente la pizzeria era sgombra in quel momento, quindi non ci sono state né vittime né feriti.

Appresa la notizia, il concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha condiviso sui profili social un pensiero sul locale andato distrutto.

Il post

«Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità. Ieri è stato un giorno da dimenticare», così ha esordito l'imprenditore siciliano pubblicando a corredo due foto che mostrano le condizioni disastrose del locale, ormai andato perduto.

Veneziano ha poi aggiunto: «Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l'attività».

L'ex gieffino ha poi voluto precisare che non si è trattato di un dispetto da parte di un maltinezionato: «Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso. Come sempre ci rialzeremo più forti di prima».

Le cause dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, al momento non sono note le cause che hanno provocato l'incendio. In poche righe, Salvo Veneziano ha voluto esprimere tutto il suo dolore. È evidente che la pizzeria rimarrà chiusa per parecchio tempo, giusto per riorganizzare per intero il locale. Nel frattempo, continuerà ad occuparsi degli altri locali sparsi lungo il territorio lombardo, di cui è proprietario.

Lunedì 12 Settembre 2022

