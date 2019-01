Grey's Anatomy e Gomorra, selfie da record per Ellen e Salvatore: due napoletani a Malibù

Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 08:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quasi 800 mila like per un selfie partenopeo. L'attrice Ellen Pompeo, star della pluripremiata serie tv «Grey's Anatomy» ha postato su Instagram una foto in compagnia di Salvatore Esposito, protagonista della serie «Gomorra». Uno scatto da record che ha entusiasmato i fan che fanno congetture - ma soprattutto ironie - su un crossover tra i due show che potrebbero far incontrare la dottoressa Meredith Grey e il boss Genny Savastano. I due attori si sono incontrati a Malibù per caso e a chiedere la foto è stata proprio Ellen che ha introdotto ai suoi sei milioni di follower Salvatore Esposito come «Uno dei miei attori italiani preferiti» invitandoli poi a seguire la serie che in questi giorni è stata inserita nel catalogo di Netflix: «Se non avete visto Gomorra, non sapete cosa vi siete persi». Non prima di aggiungere «Napoletani a Malibù», ricordando le sue origini campane. Un gesto ricambiato anche da Salvatore che ha postato la foto anche sul suo profilo social.Nei giorni scorsi, Esposito aveva annunciato l'ingresso delle prime due stagioni «Gomorrah» (negli States si scrive con l'«h» finale) su Netflix, un approdo che potrebbe farla diventare una serie «cult» per gli americani e poter aprire nuovi orizzonti alla produzione er Sky Italia, Cattleya e Fandango. In Italia invece cresce l'attesa per la quarta stagione che andrà in onda dal 29 marzo su Sky Atlantic.