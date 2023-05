Salvatore Aranzulla papà, è nata la piccola Sabrina: «Ora siamo in tre». Il tenero post su Instagram

di Redazione web

Salvatore Aranzulla è diventato papà per la prima volta. Il blogger e divulgatore informatico più famoso d'Italia, 33 anni, ha dato la lieta notizia sulla propria pagina Instagram: «Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre». Nel post una foto di lui con in braccio un bebè di cui non si conosce né il nome né il sesso. Pochissime le informazioni sulla fidanzata. Di lei si sa solo il nome: Sabrina.

I commenti dei fan di Salvatore Aranzulla

Tanti i commenti sotto al post di Salvatore Aranzulla, alcuni anche simpatici: «Come si cresce un figlio” online su aranzulla.it», «Ce lo fai un tutorial?». In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche anno fa, Aranzulla aveva parlato dell’idea di avere un figlio: «Non dormirà con me. Mi spiace, ma devo dormire. Senta, io oggi ho da programmare quindicimila righe di codice per il sito. Se fai un errore nella terza, le altre dopo sono da buttare. Ci va precisione. Se non dormi non ce l’hai».

Chi è Salvatore Aranzulla

Siciliano di Caltagirone, Aranzulla, come detto, è un noto divulgatore informatico.

