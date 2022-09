Salvatore Angelucci, chi è Livia Canalis, nuova fiamma dell'ex tronista

di Bianca Amsel

Salvatore Angelucci, storico tronista di Uomini e Donne, sembra aver dimenticato del tutto la sua storia d'amore con Alessandra Gallocchio. L'influencer, già padre della piccola Ginevra, nata dall'opinionista Karina Cascella, è stato paparazzato con la bella Livia Canalis, cugina della showgirl: Elisabetta Canalis.

Chi è Livia Canalis

La donna, già nota per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, in particolar modo di Amedeo Andreozzi, ha uno sguardo e un’attitudine che non lasciano indifferenti. Ha studiato, è un'interprete e traduttrice laureata e appassionata di arte. Una scelta che sicuramente dice molto del suo carattere è quella di non vivere all’ombra della famosissima cugina ma cercare una strada propria. Decisione che ne ha fatto una delle personalità emergenti tra le modelle e le influencer.

L'appuntamento

Ha fatto parlare di sè per i look succinti pubblicati su Instagram durante il concerto dei Coldplay, ora l'appuntamento con l'ex tronista Salvatore Angelucci. Durante il tempo passato insieme in un ristorante romano, i due sono stati fotografati intenti a scambiarsi sorrisi e tenerezze. Si danno il cinque, lei si tocca i capelli imbarazzata dopo aver riso di gusto. Gli scatti pubblicati da ThePipol li ritraggono felici e in confidenza, segno che potrebbero già essere una vera e propria coppia.

