Sadhguru, il guru che incanta i vip (da Rkomi e Ghali alla Amoroso): «Con 900 euro ti dirò chi sei»

Sadhguru è un personaggio molto controverso che sta diventando molto importante per alcuni personaggi vip, come Alessandra Amoroso e Rkomi. Lui è "guru ignorante" (traduzione letterale del suo nome) che riempie i palazzetti, come successo a Milano, dove in oltre 4mila persone si sono riunite per ascoltarlo. Ma cosa avrà di speciale? Perché molti politici, influecer e personaggi dello spettacolo lo seguono così assiduamente?

Sadhguru, il guru ignorante che non lavora

Il guru ignorante ha riunito oltre 4mila persone a Milano, per un evento unico nel suo genere in Italia. Il biglietto per i partecipanti andava dai 100 ai 900 euro, ma il costo non ha scoraggiato le persone a partecipare. Sadhguru ha rivelato di non aver mai lavorato nella sua vita, ma di saper ascoltare e meditare: «Io non ho un lavoro e non ho mai lavorato in vita mia.

La soluzione ai problemi

Ma perché le persone dovrebbero affidarsi a lui, pagando quasi 900 euro di biglietto per assistere ad una sua seduta? Quale è il motivo che spinge personaggi come Alessandra Amoroso, Ghali e Rkomi ad ascoltarlo così attentamente?

«Io chiedo 32 ore di tempo focalizzato su questo e non mi si può dire che non si hanno a disposizione 32 ore. La soluzione a tutti i problemi umani è dentro di noi. Davvero è lì. È come decidere di andare in bicicletta con gli occhi bendati oppure scegliendo di guardare dove si va. È una scelta individuale come condurre la propria vita: se con gioia o no. Non c’è una regola, ma di certo se tutti ne fossimo consci vorremmo vivere con gioia», ha confessato il guru.

Tra i suoi seguaci ci sono anche nomi importanti come Will Smith e Matthew McCouneghey.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 15:32

