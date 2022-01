Sabrina Salerno e quella foto su Instagram che "sorprende" i follower

Foto castigata per Sabrina Salerno. Abituati alle scollature vertiginose della showgirl, sembra quasi di non riconoscerla nell'ultimo album postato sui social poche ore fa. Giubbotto nero di pelle, jeans aderenti: la modella non è mai stata così coperta sul suo profilo, eppure l'ex concorrente di Ballando con le stelle potrebbe indossare un saio e sarebbe ugualmente sexy.

La scelta di pubblicare una foto senza mostrare il seno non sembra però del tutto casuale, come suggeriscono le parole scelte dalla Salerno per accompagnare gli scatti: «Le donne non domandano... insinuano. Sliding doors». Come a dire che sono le donne a dirigere i giochi e a muovere i fili della seduzione.

Sabrina Salerno.

Scorrendo le foto, in effetti, l'abbottonatissima Sabrina si svela sempre di più, fino a rivelare una silhouette pazzesca a quasi 54 anni. Merito delle ore e ore di palestra a cui si dedica ogni settimana. Per la gioia dei suoi incontenibili fan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 20:53

