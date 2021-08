Sabrina Salerno dopo le foto hot sul social: «Mi dicono che sono rifatta, ma ho fatto una perizia al seno...»

Sabrina Salerno con le sue foto in versione “Miss maglietta bagnata” ha conquistato i social. Il suo décolleté ha fatto impazzire i follower e a 53 anni l’ex showgirl mostra un fisico perfetto: «Sono fisicata – ha confidato - a 22 anni ho fatto una perizia al seno...».

Sabrina Salerno: «A 22 anni ho fatto una perizia al seno»

Sabrina Salerno è intervenuta nella trasmissione condotta da Rubi Zerbi su Radio Deejay, dove ha parlato del clamore attorno alla sua condivisone social: «Sono felice – ha spiegato - di essere arrivata a questa meravigliosa età così in forma, fisicata. Sono anche una motivazione per tantissime donne, mi scrivono che anche loro vogliono andare in palestra. Se non lo faccio adesso, quando le pubblico queste foto?».

Naturalmente c’è chi ha avanzato l’ipotesi che il seno mostrato da Sabrina Salerno sia stato “aiutato” da un chirurgo: «Mi dicevano che ero rifattissima a 20 anni, figurati a 53 anni. Sono i famosi invidiosi (…) Io da quando ho 20 anni mi sento dire che sono rifatta da capo a piedi ma se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono andata da Fisher, un medico famosissimo, per farmi fare una perizia in cui lui dichiarasse l'assenza di protesi al seno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA