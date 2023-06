Sabrina Salerno, è guerra dei seni con Angela Cavagna: «Trova le differenze, basta guardare le foto»

di Redazione web

Angela Cavagna ha dato ufficialmente il via alla gara di chi ha il seno più grande tra le vip. La frecciatina è rivolta a Sabrina Salerno e al suo decolleté. La cantante ha pubblicato la perizia di un chirurgo plastico per smentire chi sosteneva da anni che il suo seno fosse rifatto. Angela Cavagana però, avrebbe da ridire e, a riprova della falsità della perizia, pubblica uno scatto di Sabrina Salerno da giovane e poi scrive: «Trova le differenze...».

Sabrina Salerno, il segreto della forma perfetta (a 54 anni)? «Sto attenta a tutto, mi alleno, mangio bene, non ho vizi. E non mi sono mai rifatta nulla»

Angela Cavagna vittima di furti di avocado: «Ci rubano tutto e non ci fanno neanche recintare l'azienda»

La frecciatina di Angela Cavagna

Angela Cavagna ha pubblicato una foto ironica di sè in costume da bagno con la quale chiede ai fan: «Che faccio? Tolgo?», riferendosi al pezzo di sopra del bikini. La showgirl lancia così una frecciatina a Sabrina Salerno e a quella che è stata la sua scelta di rivolgersi ad un chirurgo per smentire le fake news relative al suo seno rifatto. Seno, però, che in gioventù pare fosse molto più piccolo. Ecco per cui, Angela Cavagna, pubblica un confronto di foto tra sè e Sabrina Salerno aprendo una "guerra tra seni".

A Sabrina Salerno: «Trova le differenze»

Angela Cavagna, successivamente, ha pubblicato anche due foto, rivolte sempre alla collega, sotto le quali scrive: «Trova le differenze…Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto… Per concludere… grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare… Baci baci baci dalla vostra Angela!».

Gli scatti ritraggono le due donne in giovane età.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 14:00

