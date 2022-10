Sabrina Paravicini e il tumore, come sta: «Molto vicino alla felicità»

Sabrina Paravicini si racconta su Instagram. L'attrice divenuta famosa grazie al ruolo di Jessica nella fiction Un medico in famiglia ha deciso di rivelare un momento intimo e personale. Dopo un lungo periodo passato a lottare contro un tumore al seno, Sabrina con un post pubblicato sulla piattaforma ha raccontato di essersi sottoposta a una nuova operazione per la ricostruzione e di essere pienamente soddisfatta per l'esito post intervento.

Il post su Instagram

Sabrina Paravicini ha chiamato questo periodo come "Il quarto tempo". Ha pubblicato uno scatto direttamente dal letto dell'ospedale post operazione e a corredo della foto ha scritto: «C’è stato un primo tempo che è stato tutto mio. C’è stato un secondo tempo che era mio di Nino e dell’autismo. C’è stato un terzo tempo che era mio, della diagnosi di cancro e delle cure salva vita: chemioterapia, mastectomia, radioterapia e anticorpi monoclonali (e anche un po’ del Covid). Oggi è iniziato il quarto tempo: il tempo della ricostruzione», ha esordito l'attrice.

E ancora: «Desideravo tornare come prima. Speravo che il mio seno destro, quello sano, non fosse toccato, ne con una protesi, ne con una mastopessi per tirarlo su e allinearlo. Non volevo altre cicatrici, altri drenaggi, non volevo una taglia più grande della mia. Non era scontato, il chirurgo plastico valuta durante l’intervento cosa sia meglio fare. Inserisce la protesi, controlla la simmetria, eventualmente la cambia (ci sono sempre 2,3 protesi di diverse misure in sala operatoria, ti mettono seduta mentre dormi e si assicurano che sia tutto simmetrico). Appena risvegliata credo di avere detto nell’ordine: “grazie” e poi “il seno destro?” “Non l’abbiamo toccato, va tutto bene così”. Quarto tempo. Ricostruzione. Gratitudine, gioia, qualcosa di molto vicino alla felicità».

Queste le parole di Sabrina Paravicini, immensamente grata per l'esito positivo che ha avuto l'operazione. L'attrice aveva un solo desiderio: che il seno destro, perfettamente sano, non venisse toccato, per evitare il segno di altre cicatrici. E così è stato.

