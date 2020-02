Sabrina Paravicini e la ricrescita dei capelli: «Un centimetro al mese, dobbiamo essere forti e affidarci all'amore»

Sabrina Paravicini, alle prese con la battaglia contro il cancro, ha deciso di postare un collage di foto su Instagram, in cui mostra la lenta ma progressiva ricrescita dei capelli dopo le sedute di chemioterapia. «Sono ricresciuti di un centimetro al mese», spiega l'attrice.

«Se guardo indietro anche solo di pochi mesi lo vedo così nettamente come la vita cambia, aggiunge, modifica, crea. Non dobbiamo mai perdere la fiducia, mai la speranza. Non è facile, anzi a volte è stato difficilissimo mantenere la lucidità e la concentrazione. Ma bisogna andare avanti cercando di non stancarsi mai. Sempre avanti» - il post di Sabrina Paravicini - «Ognuno di noi ha il suo obiettivo, non perdiamoci mai nella sofferenza, nella rabbia o nella paura. Dobbiamo essere consapevoli e lucidi. E forti. E affidarci. Affidarci all’amore».



Il percorso terapeutico di Sabrina Paravicini prosegue quindi regolarmente, ma non mancano quei momenti in cui l'attrice accusa una forte stanchezza. In un post pubblicato ieri, infatti, l'attrice aveva spiegato: «Ho percepito qualcosa di molto vicino alla fatigue di quando facevo la chemioterapia. Quella stanchezza che impedisce anche le attività più semplici. Cerco di vincere questa stanchezza. Bevo molta acqua. Penso a cose pratiche. A cose belle».



