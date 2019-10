Sabrina Paravicini e il cancro: «Grazie a tutti, ora sto meglio». Poi si commuove per Nadia Toffa

Qualcosa che rimarrà nella storia della televisione. Ieri sera vedere Nadia Toffa in quella lunga inquadratura mentre parlava delle persone che avrebbe voluto incontrare è stato come stare in uno spazio temporale senza confini. Così emozionante. Così intenso. Così vero

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 12:50

