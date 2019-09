Ieri sera mi sono guardata allo specchio. Mi sono tolta la maglietta, il reggiseno post operatorio e la fascia contenitiva. Il seno destro nudo, quello sinistro, quel che ne rimane, coperto da un grosso cerotto sterile. I dolori non passano, si attenuano per poi riemergere da un lato all’altro a sorpresa

Ieri mi sono ripetuta mille volte “passerà”, come un mantra, come una preghiera. E' una sorta di sequestro emotivo. Il corpo sequestrato in casa, la mente sequestrata da un tempo sospeso e infinito che non passa più. Ma passerà, sta passando

Ho visto la cicatrice, l’ ho messa a fuoco per un secondo poi d’istinto ho distolto lo sguardo. La mia mente l’ha registrata sfocata, solo la lunghezza mi è rimasta in modo nitido. Attraversa il mio seno da una parte all’altra, non mi è sembrata centrata o simmetrica, immagino che quando mi inseriranno la protesi prenderà il posto giusto. Intanto si è posizionata in modo confuso e sgranato nella mia mente. Come l’immagine di una polaroid uscita dalla macchina fotografica. Sgranata, indefinita. Leggermente fuori fuoco. Imparerò a volerle bene. Fino a qui tutto bene

Domenica 22 Settembre 2019, 12:43

continua la sua battaglia contro ile lo fa, ancora una volta, raccontando le proprie sensazioni personali e facendo commuovere i. A due settimane dall'operazione a cui si è sottoposta, l'attrice divenuta famosa grazie al ruolo di Jessica nella fiction Un medico in famiglia ha deciso di rivelare un momento intimo e personale.» - ha scritto- «».Questa mattina, però, dopo una nuova medicazione,ha ammesso di aver guardato in basso: «».L'ennesimo post di, alle prese con i problemi e le incertezze di chi sta combattendo un male terribile, ancora una volta ha saputo commuovere i follower. Il tenore dei commenti, d'altronde, è piuttosto uniforme: «Sei una guerriera, un grande esempio di forza per tutti». E c'è anche chi incoraggia l'attrice raccontando la propria esperienza personale: «Vedrai che tutto passa, io ho fatto la mastectomia con la protesi sotto il muscolo e dopo pochi giorni ero già in piedi e la cicatrice si vede appena».