Totti e Ilary, Sabrina Ferilli sul caso Rolex: il commento dell'attrice lascia tutti senza parole

di Redazione web

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi resta ancora un tema molto discusso tra i fan e non solo. Pochi giorni fa, inoltre, il giudice ha sentenziato sulla questione dei Rolex, gli orologi di lusso che entrambi volevano tenere per sé. Il giudice, però, ha deciso per la condivisione di questi ultimi. Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno quindi condividere anche gli orologi preziosi. La notizia ha fatto il giro del web e sono in molti ad averla commentata. Non è passata inosservata l'affermazione di Sabrina Ferilli che ha lasciato tutti senza parole. Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

Francesco Totti-Ilary Blasi, la separazione e i Rolex: il giudice decide per la condivisione. I due ex dovranno dividersi gli orologi preziosi

Francesco Totti a Budapest con il figlio Cristian: la foto emoziona i fan. Poi il dubbio: «Lei dov'è?»

Il commento ironico di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è sempre stata una donna che non ama prendersi sul serio e le piace molto ironizzare sugli avvenimenti della vita. In una delle sue ultime storie di Instagram ha, infatti, commentato la decisione del giudice che si occupa del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

L'attrice romana ha pubblicato una storia dove si evidenzia la notizia con sotto il commento: «Ma questa sentenza è geniale, ca**o!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA