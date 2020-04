Sabina Guzzanti ironizza: «Mi è stato riferito che la ministra Azzolina va in giro facendo la mia imitazione»

«Mi è stato riferito che la ministra Azzolina va in giro facendo la mia imitazione». Così esordisce Sabina Guzzanti in un tweet in cui mostra una sua foto accanto a quella della ministra dell'Istruzione. La somiglianza in effetti si vede e sono stati in molti a notarlo sui social, tanto che la comica ha voluto dire la sua.

«Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata», scrive la Guzzanti sui social e ironizza sui commenti alle ultime apparizioni tv del ministro dell'Istruzione assimilitate da molti, sui social, all'imitazione di Azzolina proposta in passato dall'attrice. La Guzzanti ha infatti imitato in passato la ministra in modo impeccabile a quanto pare visto che di recente molti, dopo le apparizioni della Azzolina hanno notato quanto somigliasse lei alla parodia della Guzzanti che in tutta risposta ha risposto ironicamente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 18:01

