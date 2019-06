S.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie compie 16 anni

Una grande festa per S.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilia, Duchessa di Calabria e Duchessa di Palermo, ha festeggiato domenica 23 giugno il suo sedicesimo compleanno. La Principessa ha scelto la residenza di famiglia Château Saint-Tropez per festeggiare in famiglia la ricorrenza, contornata dall’affetto del papà, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, della mamma, S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, e dall’inseparabile sorella minore, S.A.R. la Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Noto e di Capri. Lunedì 24 Giugno 2019, 17:20

