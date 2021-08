Rumer Willis compie 33 anni, gli scatti d'infanzia con mamma Demi Moore e papà Bruce Willis

Rumer Willis compie gli anni e si regala un tuffo social nel passato, pubblicando alcuni scatti della sua infanzia. Dal suo album dei ricordi Rumer (nella foto sotto) ha condiviso alcune foto da bambina assieme ai genitori, le super star hollywoodiane Demi Moore e Bruce Willis.

Rumer Willis compie gli anni, spegne ventitré candeline e festeggia sul social con alcune foto ricordo. Scatti della sua infanzia, assieme agli allora giovanissimi attori Demi Moore e Bruce Willis impegnati nel ruolo di genitori, ben lontani dallo scintillio della vita degli attori hollywoodiani, seguiti dalla didascalia: «Così tutto è cominciato…8.16.88». Una tenera condivisione che è piaciuta molto ai suoi follower, che le hanno fatto gli auguri e si sono congratulati per la scelta nei commenti.

A risponderle è arrivata naturlamente anche Demi Moore, che dal suo account social ha postato una foto di Rumer da piccola al volante di un’auto, seguita da una tenera dedica:«Rumer Glenn Willis – ha scritto l’attrice - hai scosso il mio mondo quando sei nato alle 7:04 a Paducah, nel Kentucky. Hai rispettato il programma e sei arrivato nella data prevista. Pronto per la vita, l'amore e l'apprendimento. Eri una bambina meravigliosa e sei diventata una giovane donna straordinaria. Sono così grata che tu mi abbia scelkto come madre. Buon compleanno, Rumer Glenn. Ti amo e ti adoro e non vedo l'ora di vedere cosa porteranno i prossimi 33 anni!».

