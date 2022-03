Rula Jebreal ricorda a Verissimo le violenze subite dalla mamma e l'infanzia in orfanotrofio

Rula Jebral, ospite di Verissimo, è una giornalista affermata e si batte per i diritti delle donne da sempre. La tragedia vissuta dalla madre le ha sempre trasmesso la voglia di lottare e di rendere il mondo un posto migliore. Da Silvia Toffanin ricorda appunto la mamma, vittima di abusi morta prematuramente. E ricorda anche la malattia del padre e l'infanzia in orfanotrofio.

Leggi anche > Walter Zenga a Verissimo: «Mio padre era assente e non avevo tempo per fare tutto con i miei figli. Ecco cosa è mancato»

Rula Jebral a Verissimo

La storia della madre è come quella di tante altre donne: «Nelle zone di guerra il corpo della donna diventa un campo di battaglia, ma anche in tempo di pace. Tante donne subiscono abusi, una donna su tre viene abusata in tutto il mondo. La storia di mia madre mi ha lasciato un desiderio di combattere. Ha subito violenze e ingiustizie».

Rula Jebral a Verissimo

Il papà si è ammalato di leucemia, ma ha scelto di pagare i libri ai figli piuttosto che le medicine. Era un uomo dignitoso, che ha subito umiliazioni. Rula racconta anche dell'orfanotrofio in cui ha vissuto: «La donna che lo ha fondato era la mia seconda mamma. Mi mancava il calore di una casa e di una famiglia, ma avevo tante sorelle. Tutte le bambine che sono cresciute lì hanno avuto successo nella vita».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA