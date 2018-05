George Clooney e Amal non riconosciuti dalla polizia inglese: bloccati, arrivano tardi alla festa di Meghan e Harry

No Martini? No party

. George Clooney e la bella moglie Amal sono stati fermati per più 10 minuti davanti ai cancelli della tenuta di Frogmore House, dove si teneva la festa esclusiva dei neosposi Harry e Meghan. Lo racconta il DailY Mail. L'Audi S5, dei Clooney è stata fermata all'ingresso perché - scrive il Daily Mail - i poliziotti incaricati di far entrare gli ospiti, non hanno riconosciuto la coppia. Incerdibile ma vero. Gli agenti guardavano dentro l'auto con occhi sospettosi e George, seduto dietro con lei, gesticolava cercando di spiegare chi fosse.

Il party a Frogmore House, un 'casinò' del XVII secolo utilizzato dalla famiglia Reale per le feste private, è stata l'evento conclusivo della giornata del royal wedding. L'ingresso era riservato a soli 200 ospiti, amici e parenti vicinissimi. Harry, molto attento a garantire la privacy, non ha concesso alla stampa di avvicinarsi.