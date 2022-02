Principe William in viaggio per Dubai: il primo tour ufficiale in Medio Oriente dopo tre anni

Ricominciano i royal tour del principe William. Tre anni e una pandemia dopo l'ultima tappa in Medio Oriente, il nipote della regina torna a viaggiare e posta sui social un'immagine mozzafiato dal suo aereo.

Allentate le restrizioni Covid, anche il futuro erede al trono torna a solcare i cieli, destinazione Emirati Arabi. «Sono entusiasta all'idea di arrivare a Dubai per celebrare il Regno Unito all'Expo di Dubai e discutere di temi importanti come la collaborazione con gli Emirati Arabi e i partner internazionali per raggiungere l'obiettivo di un mondo più sostenibile con Earthshot Prize e United for Wildlife. W», ha scritto il principe, postando una foto-cartolina dal suo finestrino, con tanto di veduta aerea della città.

Come spiegato da William, che sul profilo social di coppia è solito firmarsi con la semplice iniziale del nome, quando non si trova insieme alla moglie Kate, la visita del padiglione del Regno Unito a Dubai darà la possibilità al duca di Cambridge di affrontare i temi dell'ambiente e della sostenibilità, molto cari tanto a lui quanto al padre Carlo.

Il viaggio rientra nel fitto calendario di appuntamenti internazionali previsti nel 2022 per i Cambridge. L'ultima volta che il principe è stato in Medio ed Estremo Oriente era il 2019, quando insieme alla moglie Kate visitò il Pakistan, il Kuwait e l'Oman, pochi mesi prima dello scoppio della pandemia.

