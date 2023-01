Royal family, nuovi problemi in arrivo: il libro Spare di harry è solo l'inizio?

La pubblicazione del libro di Harry, Spare, ha attirato verso il principe e la moglie Meghan Markle critiche accese, a causa delle sue rivelazioni spietate verso il fratello William e la matrigna Camilla, ora regina consorte al fianco di Re Carlo III.

Il successo immediato

Ma secondo analisti ed esperti, questo potrebbe essere solo l'inizio di una serie di problemi per la Royal Family. Il principe Harry e la sua dolce metà Meghan, infatti, avrebbero firmato un contratto di ben quattro libri con un colosso editoriale, percependo una quota anticipata di circa 20 milioni di dollari.

Il successo immediato del libro di memorie di Harry, con 1,4 milioni di copie vendute dal giorno della sua pubblicazione, mette in ombra la cifra ricevuta come compenso, che adesso appare persino irrisoria e che potrebbe essere rivalutata, in vista di nuove rivelazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 11:57

