Royal family, quanti giorni di vacanze fanno William e Kate in un anno

William e Kate sono considerati a tutti gli effetti membri attivi della royal family eppure il numero di vacanze che si concedono ogni anno insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis fa nutrire seri dubbi sul fatto che il loro sia un vero lavoro a tempo pieno.

A eccezione di alcuni inderogabili impegni imposti dalla tradizione, come il Trooping the Colour e il Remembrance Day, la maggior parte del calendario degli eventi a cui partecipano i duchi di Cambridge ruota fondamentalmente attorno alle loro disponibilità e ai loro desiderata. Un vantaggio non di poco conto che consente alla famiglia di concedersi una pausa di relax ogni volta che lo desiderino.

Secondo l'esperta reale Daniela Elser raggiunta da My London, William e Kate si concedono ogni anno 100 giorni di vacanca. Oltre tre mesi, ossia più di un quarto dell'anno, durante i quali la coppia si ricarica rifugiandosi in una delle proprietà di famiglia o facendo rotta per qualche località esotica con i figli, da luglio ad autunno inoltrato.

Non che contravvengano a qualche regola, la tradizione anzi prevede questo periodo prolungato di riposo per i reali. Tuttavia, come fa notare l'esperta, il fatto che si sia sempre fatto non significa che si debba continuare a farlo.

