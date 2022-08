Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E tra i doveri di un membro della royal family c'è anche quello di sapere maneggiare un'arma bianca con la dovuta abilità per non attentare alla vita dei propri ospiti. Così non è avvenuto nel 2016 quando la principessa Beatrice, dopo avere invitato a casa del padre Andrea, nel Royal Lodge del castello di Windsor, Ed Sheeran, l'ha ferito al volto con una spada.

Royal family, tutti i lavori (normali) che i parenti della regina hanno svolto nella loro vita

Royal family, quella volta che la principessa Beatrice ferì con una spada Ed Sheeran

Come riferisce The Sun, pare che la figlia del duca di York stesse maneggiando l'arma per gioco per conferire all'amico James Blunt il cavalierato. Fatto inginocchiare l'ospite, Beatrice impugnò la spada nel gesto di nominarlo "signore" ma, sottovalutato il peso, si sbilanciò all'indietro e inferse una ferita a Ed Sheeran.

In un attimo il cantante si ritrovò con un lungo taglio sotto all'occhio, che lo costrinse a recarsi in ospedale per le cure del caso. Pare che Beatrice fosse «inconsolabile» per l'accaduto, tuttavia l'incidente non impedì all'artista britannico di tornare alla festa dopo le dovute medicazioni.

L'incidente non è mai stato confermato pubblicamente da nessuna delle parti coinvolte, ma non deve essere un caso che da quel giorno il cantante e la principessa non siano più stati visti insieme a un evento. Senza dubbio quell'incidente ha lasciato il segno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA