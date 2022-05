Royal family, la regina Elisabetta salterà le feste nel giardino di Buckingham Palace quest'estate: chi la sostituirà

La stagione più calda dell'anno si avvicina, ma la regina Elisabetta non potrà goderne come avrebbe voluto. La fine delle restrizioni Covid consentirà alla Corona di riaprire le residenze reali al pubblico, ma per la prima volta le tradizionali feste in giardino di Buckigham Palace non si terranno in presenza di Her Majesty.

Royal family, la regina Elisabetta non parteciperà ai garden party di Buckingham Palace

Come ha annunciato un portavoce della royal family, la sovrana non prenderà parte ai tre garden party di Buckingham Palace e all'evento al Palazzo di Holyrood in Scozia. «Sua Maestà la Regina sarà rappresentata da altri membri della famiglia reale alle feste in giardino di quest'anno, con dettagli sulla partecipazione da confermare a tempo debito».

Non è chiara la ragione di tale assenza, ma per il momento non ci sono allarmismi tra i medici di corte. Forse si tratta solo di un'accortezza per evitare che Elisabetta possa affaticarsi troppo alla veneranda età di 96 anni, compiuti lo scorso 21 aprile. La sua presenza infatti sarà indispensabile per i festeggiamenti del Giubileo di Platino di giugno, meglio dunque arrivare riposati all'atteso appuntamento.

Cosa sono i garden party della regina

Come rende noto il sito di Buckigham Palace, i garden party sono eventi annuali aperti alla popolazione di ogni ceto sociale che si è distinta per particolari meriti civili. Possono accogliere fino a 30mila persone e in passato hanno sempre visto la partecipazione della regina e del compianto marito Filippo, che quest'anno saranno sostituiti da Camilla e Kate Middleton.

L'apertura dei cancelli avviene alle ore 15, ma i padroni di casa raggiungono gli ospiti sulle note dell'inno nazionale eseguito dalla banda militare solo alle ore 16. Successivamente la famiglia reale si avvicina alla Royal Tea Tent ed è in quel momento che gli ospiti più fortunati possono avere l'opportunità di presentarsi personalmente alla Corona. Per tutti gli altri resta il piacere di poter assaggiare le deliziose tartine del buffet e di perdersi nel lussureggiante parco del palazzo.

