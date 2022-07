Royal family, imbarazzo per i conti della regina: quanto ha speso la Corona nell'ultimo anno

Tempo di bilanci per la royal family. Se i sudditi della regina navigano in cattive acque per colpa dell'inflazione, non si può dire lo stesso della Corona. Secondo il bilancio annuale del Fondo Sovrano della famiglia reale britannica, ossia gli stanziamenti per le spese e i rimborsi di casa Windsor sovvenzionati dai fondi pubblici, pare che la Firm abbia speso negli ultimi 12 mesi la bellezza di 100 milioni di sterline.

Una cifra da capogiro che ha fatto storcere il naso a più di un contribuente britannico. In un momento di instabilità finanziaria infatti la royal family non ha tagliato le spese, anzi, le ha aumentate del 17% rispetto all'ultimo rendiconto.

Il costo dei tanti eventi organizzati in occasione del Giubileo della regina avrà di certo avuto un peso nel bilancio finale, ma nel Regno Unito sono in molti a credere che il mantenimento della royal family sulle spalle dei cittadini non sia più sostenibile. Soprattutto alla luce dei profitti che i reali ricavano dalle loro proprietà personali come nel caso del principe Carlo. Si calcola infatti che il valore delle sue rendite nel ducato di Cornovaglia a lui affidato sia aumentato a 1,2 miliardi, 93 milioni in più dell'anno scorso. Va detto però che il denaro viene impiegato solo in parte per finanziare le attività reali, il resto è destinato alle diverse associazioni benefiche che i Windsor sostengono.

