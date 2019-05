Royal Baby, il messaggio del principe William al fratello Harry neo papà

William

Harry

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la notte che riunisce i genitori». Così, con una battuta,, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una cerimonia a Londra,per la nascita del, assolutamente emozionato e non vedo l'ora di incontrarli nei prossimi giorni quando si saranno un pò tranquillizzati», ha detto ancora il figlio maggiore del principe di Galles Carlo, e quindi prossimo erede al trono, che con la moglie Kate Middleton ha avuto tre figli.e 'matrigna' del principe Harry si dice «emozionatissima» per la nascita del Royal Baby, salutando una folla di turisti alla Porta di Brandeburgo, a Berlino. Carlo e Camilla, che si trovano in visita nella capitale tedesca, stasera festeggeranno il 93esimo compleanno della regina Elisabetta nella residenza dell'ambasciatore britannico.