Royal baby, scatta il toto nomi: favoriti Alexander e James

Ultimo aggiornamento: 16:44

Ilè nato e ora scatta ilPer ora, duchi di Sussex, si sono limitati ad annunciare la nascita del loro bambino, rivelandone il sesso e il peso, ma. Contro ogni previsione dei, che davano per certo la nascita di una bambina, è arrivato un maschietto a palazzo reale e ora gli scommettitori si scatenano sui nomi.La coppia starebbe ancora pensando al nome, almeno da quanto si intuisce sulla pagina Instagram dove viene scritto: «maggiori dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni», ma i bookmaker britannici, riprota Agipronews, suggeriscono diverse opzioni. Alexander e James (entrambi favoriti a 4,50), con Arthur a 7 volte la scommessa. Doppia cifra per Oliver ed Edward (a 13,00), si sale a 15,00 per Jacob, Philip e Charles, con Francis lontano a 26,00. Stessa quota per Alvin, Henry e Albert, mentre Alfred, Jack, Spencer e Matthew si giocano a 34,00. Più lontani (a 41,00) Andrew, Frederick, Richard, David e Harry (come il papà).Harry per ora non sembra avere fretta di svelare il nome e ironicamente ha fatto sapere di avere tempo almeno fino al prossimo giugno, mese in cui sarebbe prevista la cerimoia di battesimo per il piccolo.