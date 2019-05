Royal Baby, la tata di Archie si è già licenziata: ecco il vero motivo della sua fuga (da Meghan)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le neomamme sono sempre molto apprensive nei confronti dei loro primogeniti: epare non faccia eccezione, se è vero quanto afferma il tabloid britannico Express, che racconta comedel piccolo Archie abbia già rinunciato al suo lavoro a poche settimane dal parto delIl motivosarebbe dunque l’eccessivo controllo della Duchessa del Sussex: secondo il tabloid che cita fonti anonime, Meghancol bambino, nemmeno alle bambinaie e nemmeno alla mamma Doria Ragland, rientrata in America. D’altronde già durante la gravidanza si diceva che Meghan sarebbe stata una mamma molto decisa e ferma sulle sue posizioni, come dimostrato dalla riservatezza - lontana dalla prassi della Casa Reale - legata al luogo del parto.