Royal Baby, il giallo del parto in casa saltato: la polemica contro Meghan Markle

Dimenticata la, i britannici festeggiano l'arrivo del Royal Baby. stanno giungendo gli auguri di tutto il mondo, ma la stampa popolare continua a lanciare "frecciatine" alla duchessa di Sussex. La nascita del figlio del popolarissimo principe cadetto Harry, secondogenito dell'erede al trono Carlo e della compianta Diana, e dell'ex attrice di radici afroamericane è un evento che suscita aspettative di novità, non senza alimentare qualche veleno.(e a sua madre, insegnate di yoga californiana) di un parto casalingo nella lussuosa residenza restaurata di fresco di, presso il castello di Windsor: evaporato a quanto pare all'ultimo minuto per ragioni di prudenza medica. A costruirne la trama sono in particolare il "Daily Mail" e il "Sun", tabloid che già da qualche mese sembrano aver preso gusto ad accanirsi - con ancor più sensazionalismo del solito - sulla 'aliena' neo duchessa di Sussex.Secondo le loro abituali fonti anonime, il piccolo -intramontabile regina Elisabetta - risulta essere stato fatto nascere infine in «un ospedale di Londra». Probabilmente ildove un parto standard costa «oltre 15.000 sterline» stando al Mail; «almeno 20.000» secondo il Sun. L'indiscrezione al momento non trova conferme ufficiali. In ogni caso i due tabloid più diffusi non rinunciano a enfatizzare la cosa. Il secondo affianca alla polemica un approfondimento scritto e iconografico sulle differenze sociali (ma anche di colore della pelle) dei due genitori di baby Sussex: «Nati - recita il titolo - in mondi separati e a 5.000 miglia di distanza».Harry ha chiesto tempo «per pensarci» con la consorte, ma il preannuncio è atteso già per domani assieme alle prime foto pubbliche (i favori dei bookmaker restano per Alexander, in una lista mediatica peraltro lunga e varia che oscilla fra alternative tradizionali e ipotesi innovative quali Oliver, Milo o persino Spencer, a voler immaginare un atto di omaggio al casato di Diana). Fra i primi visitatori del piccolo i giornali danno nel frattempo per certo l'arrivo a Frogmore di William, fratello maggiore di Harry, e di sua moglie Kate. Mentre il nonno Carlo, principe di Galles, fa sapere di non veder l'ora «d'incontrarlo» al rientro dalla Germania, dove si trova in visita ufficiale con Camilla per dare una mano a provare a diradare le ombre di quella Brexit che la nascita dix sembra aver quasi fatto dimenticare al Regno.