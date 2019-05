Royal baby, il nome Archie ha un legame con baby George. Ecco perché

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e ilhanno scelto per il loro primogenito un nome davvero insolito,. La particolarità sta nel fatto che non avrebbe legami con gli antenati della famiglia reale, né tantomeno con i parenti della duchessa di Sussex. Insomma, un nome scelto perché piace a mamma Meghan e papà Harry. Ma, il primogenito di Kate e William avrebbe un piccolo vezzo,, con un nome di fantasia. Archie per l'appunto. Che Meghan abbia sentito il nomignolo del piccolo erede al trono e si sia fatta influenzare?Manco a dirlo, i fan di baby George si sono scatenati. «?», si chiedono divertiti. In ogni caso, George può stare tranquillo. Archie è solo settimo in linea di successione.