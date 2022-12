Rovazzi, il mistero delle foto social: «Profilo hackerato?». Poi, il riferimento a Totti e Ilary

di Redazione web

Rovazzi ha ottenuto l'attenzione del suo pubblico ma lo ha fatto in un modo strano, così strano che molti utenti credono che il suo profilo Instagram sia stato hackerato. Nelle tue ultime ore, infatti, sul suo accunt sono apparse delle immagini "strane" che hanno fatto dubitare i fan: «Quanto vuoi per il riscatto?», ha scritto qualcuno nei commenti, ironicamente.

Emma Marrone, dal palco alla cucina: impasti e preparazioni pre natalizie in famiglia

Chiara Ferragni dopo la terapia: «Seduta molto intensa. Prendetevi cura della vostra salute mentale»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Parigi: la sorpresa di lui per il compleanno dell'influencer

Profilo hackerato?

Prima la Signora in Giallo, Totti e Ilary il giorno del loro matrimonio, una cabina telefonica, poi un iPod. Tutte le foto hanno un obiettivo comune: indicare qualcosa che sia giunto alla fine, che abbia una conclusione. A rendere chiaro il concetto è stata un utente che tra i commenti ha scritto: «Non é difficile da capire, non è stato hackerato. L'attrice della signora in giallo é morta nel 2022, Ilary e Totti hanno divorziato nel 2022, hanno ordinato la completa rimozione delle cabine telefoniche nel 2022 ed é stata interrotta definitivamente la produzione dell'iPod nel 2022. Questi sono chiari indizi per la prossima canzone».

Altri invece continuano a credere che il profilo sia stato semplicemente hackerato. Ma qual è la verità? Sicuramente il cantante ha ottenuto l'attenzione del suo pubblico, dunque se l'intento era quello di attirare più gente per lanciare il nuovo singolo, è riuscito perfettamente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA