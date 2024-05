Rosalinda Cannavò e la strana forma del pancino: «Baby Zenghina ha deciso così»

di Redazione web

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è incinta della sua prima bambina che non vede l'ora di conoscere. La piccola nascerà dopo l'estate, presumibilmente nel mese di settembre, e l'attrice e il compagno Andrea Zenga sono felicissimi già solo all'idea di stringerla tra le loro braccia. La futura mamma sta documentando la gravidanza tramite storie e post che pubblica sul proprio profilo Instagram e tra queste ha mostrato la strana forma che ha preso il suo pancino per la posizione adottata dalla bambina.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha postato una storia in cui mostra ai fan di essere sdraiata sul divano. L'ex gieffina scrive: «Buongiorno da me e una baby Zenghina che stamattina ha deciso di posizionarsi così nella mia pancia». L'attrice è felicissima di diventare mamma e, in più occasioni, ha spiegato che avere una figlia è un sogno che si realizza.

La marachella di Chinu

Chinu è il simpatico carlino di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga e stavolta si è resto protagonista delle storie social della sua padrona. Il cagnolino ha attraversato il salotto di casa che l'attrice aveva appena finito di lavare. Rosalinda ha scritto: «Chi sarà passato con le sue zampette sul pavimento non ancora asciutto? Chinu, come se nulla fosse successo... Io devo passare di nuovo il mocio».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA