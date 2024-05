Rosalinda Cannavò incinta e in preda alle nausee: «Non ho preso la pillola per evitarle»

di Redazione web

Rosalinda Cannavò sta raccontando la sua prima gravidanza sui social. L'attrice ha più volte rivelato ai suoi follower che sta vivendo il periodo più bello della sua vita, ricco di emozioni, nuove sensazioni e prime volte. Il suo pancione cresce a vista d'occhio, anche perché la bambina dovrebbe nascere nel mese di settembre e, infatti, qualche giorno fa, Rosalinda insieme ad Andrea Zenga ha spiegato che non le entra più nulla. Oggi, però, l'ex gieffina ha fatto sapere di non essere al massimo della forma a causa delle nausee.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è sempre molto attiva sul proprio profilo Instagram ma questa mattina tardava un po' a pubblicare storie, anche se poi ha spiegato il motivo. L'attrice, infatti, si è scattata un selfie sdraiata sul divano e con un braccio sopra al viso molto pallido ha scritto: «Buongiorno... Dimmi che hai tolto le pillole per la nausea senza dirmi che hai tolto le pillole per la nausea».

Nonostante questo piccolo imprevisto giornaliero, Rosalinda è molto felice e, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato delle storie in cui sfoggiava alcuni vestiti che mettevano in mostra il suo pancino.





Il nome della bambina

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non hanno ancora svelato come potrebbero chiamare la loro bambina ma rispondendo a una domanda di una fan, l'attrice ha specificato: «L'unica cosa che posso dire è che non si chiamerà Stella.

