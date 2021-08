Rosa Perrotta e lo spavento per il figlio: «É stato malissimo, temevo danni cerebrali importanti»

Rosa Perrotta ha voluto raccontare il dramma vissuto con suo figlio, Domenico Ethan, avuto dal compagno Pietro Tartaglione. Sulla sua pagina Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto spiegare cosa è successo a suo figlio, anticipando che ora sta bene ed è fuori pericolo.

«Ethan è stato molto male, penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato», ha spiegato la Perrotta che ha raccontato che il bimbo è stato colpito da una forte febbre, una febbre che non accennava a passare così lei e il marito hanno deciso di portarlo in pronto soccorso dove gli è stato somministrato il cortisone che gli avrebbe però causato una reazione avversa.

Tornata a casa il bambino si sente nuovamente male: «Passato l’effetto del cortisone, Ethan ha avuto una crisi isterica. Io non lo riconoscevo, piangevo disperata. Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti», ha raccontato dicendo di aver nuovamente chiamato il 118: «Io ero devastata, non sapevo cosa fare. Non era lui, non era mio figlio. Temevo danni cerebrali importanti». Fortunatamente non era nulla di grave e il bambino si è presto ripreso anche se con grande spavento per mamma e papà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA