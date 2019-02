Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nozze in forse: «Una gravidanza con qualche problemino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra che lefrae il fidanzatosiano a rischio. La coppia, come ha fatto sapere Leggo.it , si è conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne” e ora, dopo il naufragio di Rosa sull’Isola dei Famosi nella scorsa edizione, sono prossimi alle nozze e in attesa del loro primogenito.Il matrimonio era in programma per il 7 giugno, ma sembra proprio che la gravidanza possa far rimandare la data del grande giorno: “Le nozze restano ufficialmente il sette giugno – ha fatto sapere a Giada Micheli nella trasmissione “Non succederà più” sulle frequenze di “Radio Radio” - Adesso però io ho dei controlli, monitoriamo un attimo questa gravidanza per capire come arrivarci a giugno”.Nulla di grave, ma la sua gravidanza va tenuta sotto controllo: “In teoria sì, ci sposiamo il sette giugno ma diciamo che è una cosa che stiamo valutando perché devo tenere sotto controllo questa gravidanza per qualche problemino (…) Qualora dovesse andare tutto bene e dovesse proseguire tutto così resta quella data”.