Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, matrimonio rimandato: «Problemi con la gravidanza»

Martedì 4 Giugno 2019, 18:49

rimandato pere il fidanzato. La coppia, che si è conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne” è in attesa del loro primo figlio e proprio per problemi causati dalla gravidanza si è vista costretta a posticipare la data delle nozze.Rosa, ospite nel salottino di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, ha prima ironizzato sul caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, spiegando che non si sarebbe più sposata perché Pietro non esiste. Passato il momento divertente però la Perrotta, che è stata anche naufraga all’Isola dei Famosi, ha spiegato il perché del rinvio della data prefissata del 7 giugno, tenendo conto che il tempo stringe e il piccolo (sarà un maschietto) dovrebbe nascere i primi di luglio: “Mi sono resa conto che l'avrei fatto sull'altare – ha spiegato - All'inizio della gravidanza ho avuto un problema alla placenta.Dopo i primi tre mesi, il medico ha detto di apsetare per valutare le bene le cose. Io non sapevo ancora che sarebbe andato tutto bene, ma se la cosa fosse peggiorata avrei dovuto passare gli ultimi due mesi a letto. Non mi sembrava il caso di affrontare il matrimonio in queste condizioni”. Si attende quindi la nascita del primogenito e le nozze sono solo spostate dopo l’estate, tra settembre e ottobre.