Rosa Perrotta, niente Coachella: «Ecco perché non ci sono andata. Fare figli comporta sacrifici...»

di Redazione Web

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato di come il malessere dei propri figli è una delle sensazioni peggiori che una mamma possa provare. Negli ultimi giorni, infatti, l'influencer ha raccontato di avere il figlio Achille con la febbre a 39. «Pensate a quanto sacrificio e responsabilità richiede fare un figlio. Ad esempio, io ora sarei dovuta essere al Coachella», ha raccontato Rosa.

Spesso prevenire è meglio che curare. E Rosa Perrotta lo sa bene. Naturalmente, ciò è legato al fatto che se fosse partita per il Coachella oggi si troverebbe in estrema difficoltà vista la febbre molto alta del figlio Achille. «Se fossi stata in America e mi avrebbero chiamato dicendomi che mio figlio non stesse bene non so neanche io come avrei reagito. Non c'è nulla da fare, i figli ti cambiano la vita, le scelte e le priorità».

Poi, ha aggiunto: «Fare dei figli comporta delle scelte e delle rinunce. E sono felice e consapevole dei no che dico e soprattutto, perché i miei figlio sono la priorità della mia vita e vengono al primo posto». «Meno male che seguo sempre il mio istinto», ha concluso l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 17:29

