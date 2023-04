Rosa Perrotta in ansia per la febbre alta del figlio: «Se lui non si riprende io non sto bene». Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato di essere particolarmente preoccupata per la salute del figlio Achille che nelle ultime ore ha avuto una febbre molto alta a 38,9. «Sicuramente avrà una forte infiammazione in bocca. Poverino, non riesce a deglutire e a mangiare», ha spiegato Rosa su Instagram.

Rosa Perrotta in lacrime: «Non riesco a guardare mio figlio Ethan...». Cosa è successo

Rosa Perrotta: «Una signora ha fermato mio marito, gli ha detto "sei bellissimo"». Ecco com'è andata

Non è semplice gestire l'ansia di una mamma soprattutto quando si parla della salute dei propri figli. E Rosa lo sa bene. Infatti, ha più volte ribadito di vivere con molta ansia questi momenti. «Achille ha una forma virale che durerà qualche giorno e per il momento, ha questa febbre molto alta. Quando si tratta della salute dei miei bambini sto davvero male ed è il mio più grande limite. Pensavo che la mia ansia con il tempo andasse a scemare, però mi sbagliavo. La mia ansia non la perderò mai», ha raccontato l'influencer.

Rosa è la dimostrazione che un malessere di un figlio è per una mamma è fra le prove più difficili che si possano affrontare. «Se lui non si riprende io non posso stare bene. Ci siamo "scampati" anche il tamponcino streptococco perché il pediatra ha detto di non farlo. Quindi, dobbiamo solo aspettare che questi giorni passino in fretta», ha così concluso Rosa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA