Rosa Perrotta dopo il parto: «Ho avuto un piccolo crollo. Cercavo di rialzarmi e mi mancava l’aria»

Ed Sheeran, polemica con il rapper britannico Wiley

Martedì 17 Settembre 2019, 18:49

torna sui social per parlare del. L’ex protagonista di “Uomini e donne” ed ex isolana infatti è diventata mamma del suo primo figlio, Domenico, nato dalla relazione con Pietro Tartaglione, conosciuto proprio sotto i riflettori del programma condotto da Maria De Filippi.La bella Rosa ora è una mamma felice, ma il parto non è stato semplice, dato che è dovuta ricorrere la cesareo: “L’operazione è pesante, racconterei una sciocchezza se dicessi che è semplice e leggera ( …) Io ho vomitato due volte mentre mi operavano (…) La forza di reagire te la dà l’istinto materno di abbracciarlo”.Il post parto è stato complicato (“Ho avuto dei dolori fortissimi i giorni successivi. Quando cercavo di rialzarmi mi mancava l’aria”) e la situazione le ha provocati attimi di crisi: “Io ho avuto qualche crisi, un piccolo crollo perché pretendo sempre di stare al massimo”.