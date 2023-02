Rosa Chemical, Mara Venier arrabbiata: «Perché non hai baciato me invece di Fedez? Io avrei ricambiato»

di Redazione web

Rosa Chemical ha scatenato la polemica baciando Fedez durante l'esibizione del suo brano "Made in Italy" al Festival di Sanremo. Oggi, domenica 12 febbraio, il cantante è stato ospite a Domenica In da Mara Venier che gli ha detto: «Ma perché non hai baciato me invece di Fedez? Io avrei ricambiato volentieri». Alla fine della sua performance Rosa Chemical ha baciato la conduttrice.

Gianluca Grignani, ancora uno show a Domenica In: lascia il microfono e balla con Mara Venier

Elodie a Domenica In: la tutina trasparente mette in mostra (tutte) le sue curve

Lorella Cuccarini, la dieta e il segreto del fisico perfetto: «Mangio 5 volte al giorno e mi alleno con il metodo Calisthenics»

L'esibizione di Rosa Chemical

Durante la serata finale del Festival di Sanremo Rosa Chemical è corso in platea dove ha preso la mano di Fedez trascinandolo sul palco. Dopo aver finito di cantare i due cantanti si sono baciati. A Domenica In Rosa Chemical ha detto: «Non capisco cosa ci sia di male in un bacio? Io e Fedez siamo amici quindi non so perché tutto questo abbia scatenato le polemiche».

La rabbia di Chiara Ferragni

Mara Venier non è però, stata l'unica ad essersi "arrabbiata": Chiara Ferragni infatti, è parsa molto infastidita dopo il siparietto tra il cantante in gara e il marito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA