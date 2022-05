Ronn Moss, il Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: «Se fossi italiano, voterei Berlusconi»

Ronn Moss, famoso sul piccolo schermo per lo storico ruolo di Ridge Forrester nella soap opera longeva "Beautiful" è tra i vip ospiti alla convention di Forza Italia e in un'intervista a Il Corriere della Sera dichiara tutta la sua stima per Silvio Berlusconi. L’attore americano, che ha appena girato un film con Lino Banfi, si è ormai trasferito con la moglie in Puglia ed è molto attento alle questioni italiane e alla promozione del territorio.

«Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l’ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore», le parole dell'interprete, che sarà ospite alla convention del partito di Silvio Berlusconi il 20 e 21 maggio a Napoli. «Sarò lì per promuovere lo sviluppo e le bellezze della Puglia, dove ormai vivo da tre anni, produco un Primitivo di Manduria».

Su Berlusconi spiega: «Lo conoscerò per la prima volta a questo evento. Non vedo l'ora di incontrarlo di persona. È stato ed è l'italiano più influente degli ultimi trent'anni. Se votassi in Italia sceglierei certamente lui».

