Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aria di nozze in, ma stavolta il calciomercato non c’entra niente: dopo la notizia data da Chi del prossimo matrimonio tra l’allenatoree l’attrice, anchepotrebbe sposare presto la sua compagna,Lo, secondo cui CR7, a Londra in questi giorni per festeggiare il compleanno (il primo) della figlioletta Alana Martina, avrebbe approfittato della magia della capitale britannica per fare la proposta a Georgina, con lui ormai da due anni. La Rodriguez avrebbe ovviamente detto di sì, con tanto di anello sfoggiato su Instagram.