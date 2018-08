Paura per Ronaldo il Fenomeno: ricoverato a Ibiza per una polmonite

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura per, l’ex calciatore brasiliano di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, che è stato ricoverato in ospedale a Ibiza per una polmonite. Ilera in vacanza sull’isola delle Baleari, quando ha dovuto recarsi al Pronto Soccorso,Fino alla mezzanotte di venerdì Ronaldo è rimasto in ospedale a Ibiza, per poi venire dimesso e farsi trasferire invece in una clinica privata: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Secondo fonti dell’ospedale, la sua salute sta migliorando.