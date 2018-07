Ronaldo, la villa sui colli torinesi che potrebbe essere la casa di CR7

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'accordo è fatto.è pronto al trasloco a Torino per scendere in campo con la. Per il campione portoghese ora si cerca una casa adeguata, per lusso e bellezza. Secondo il sito “idealista news” ci sarebbero già dei contatti avanzati tra l'entourage di CR7 ed un'agenzia immobiliare, la Furbatto Immobili, che avrebbe proposto una casa sulla strada San Vito Revigliasco 486.“Non ho appuntamento con lui, dico solo che ho un appuntamento per quella proprietà con una persona, che poi può essere un cugino o una sorella di Cristiano Ronaldo” ha risposto al telefono il responsabile dell'agenzia, secondo quanto riferisce Idealista news. La villa in questione si trova sui colli torinesi, la zona più esclusiva del capoluogo piemontese, ed in passato è appartenuta al difensore Fabio Cannavaro e pare sia stata abitata anche dal francese Zidane. Perché potrebbe essere la casa giusta per Ronaldo? Anzitutto la posizione, fuori dal centro cittadino e poi un parco storico di 44.000 mq garantirebbero la giusta privacy a tutta la famiglia del calciatore. Inoltre una piscina interna, zona spa con palestra e bagno turco costituiscono un plus, all'interno di una magione storica coi soffitti affrescati ed una scala regala che dall'esterno conduce all'ingresso della villa. Basta dare uno sguardo alle foto per capire di cosa stiamo parlando. Sarà dunque questa la nuova casa dell'asso portoghese? Basta attendere ancora qualche settimana, per l'inizio del campionato di Serie A.